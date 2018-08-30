Hayko Cepkin, Festival Öncesi Deneme Atlayışı Yaptı -1

ZEYTİNLİ Rock Festivali'nde pazar günü sahne alacak şarkıcı Hayko Cepkin, 1000 metre yükseklikte, uçaktan özel olarak tasarlanmış paraşütüyle atlayarak, festival alanına inecek. Festival öncesi İzmir'in Selçuk ilçesinde deneme atlayışı yapan Cepkin, "Dünyada bir ilk bu. Daha önce kimse böyle paraşütle iniş yapmadı. Uzun zamandır söylediğimiz, hayalimiz olan bir şeydi. Hayata geçirdiğimiz, hem kendimize hem de seyircimize karşı boş konuşmadığımızı gösterebildiğimiz için mutluyum" dedi.

Şarkıcı Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği 'festivale paraşütle inme' hayalini bu yıl gerçekleştirecek. Edremit'te düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde konser verecek Cepkin, sahne alacağı 2 Eylül Pazar günü 1000 metre yükseklikte uçaktan atlayıp, paraşütüyle festival alanına inecek. Festival öncesi hazırlıklarına devam eden Cepkin, Selçuk'ta deneme atlayışı gerçekleştirdi. Başarılı atlayışının ardından açıklama yapan Cepkin, "Atlayışımız Türk Hava Kurumu'nun desteğiyle gerçekleşecek. Atlayış için öncelikle uçağa ihtiyacımız var. Türk Hava Kurumu ekipleriyle hocasıyla pilotuyla bizimle olacak. Dünyada bir ilk dediğimiz atlayışı başarmak için destek oldular. Yaklaşık 5 senedir Zeytinli'de bu atlayışı yapmak için uğraşıyordum. 5 senedir oranın rüzgar raporlarıyla ilgileniyorum. Son yaklaşma, paraşütte çok önemli bir şey. Hesapların tuttuğunu gördük ama yüksek rüzgarlar var. Bu rüzgarları yarabilecek, rüzgarların içine girebilecek bir paraşüt tasarısı işine girdik. Bunu festivale için tasarladık. Dünyada bir ilk bu. Daha önce kimse böyle paraşütle iniş yapmadı. Uzun zamandır ağzımızda olan bir şeydi. Hayalimiz olan bir şeydi. Hayata geçirdiğimiz, hem kendimize hem de seyircimize karşı boş konuşmadığımızı gösterebildiğimiz için mutluyum" diye konuştu.

'HEDEFÇİ BİRİYİM'

Festival alanına paraşütle inerek, dünyada bir ilki gerçekleştireceğini belirten Hayko Cepkin, "8 yıldır paraşütle atlayış yapıyorum. 650 atlayışım var. Hedefçi olmak bambaşka bir şey. Hedefçi biriyim. Hedefi seven biriyim. Hem hayatta hem de paraşütte. Zaten buna güvenerek, bu işi yapıyorum. Hedefçi olmasam yapılabilir bir iş değil. Geçmişte enteresan atlayış deneyimlerimi de bu işe katarak festivalde atlayış yapabileceğimi düşündüm" dedi.

Kısa süre önce evlenen Hayko Cepkin, eşi Aslı Kula'nın da kendisine destek verdiğini vurguladı. - İzmir