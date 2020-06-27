Hayko Cepkin'den yeni albüm: 'Karantina Günlüğü' ROCK müzik şarkıcısı Hayko Cepkin, 2005 yılından bu yana yayınladığı bazı parçalarını yeni düzenlemeyle 'Karantina Günlüğü' adlı albümde topladı.

ROCK müzik şarkıcısı Hayko Cepkin, 2005 yılından bu yana yayınladığı bazı parçalarını yeni düzenlemeyle 'Karantina Günlüğü' adlı albümde topladı.

Hayko Cepkin'in 2005 yılından bu yana yayınladığı bestelerinden 22 eseri, neyzen Burak Malçok'un katkılarıyla yeniden düzenlendi. Koronavirüs yasaklarının yoğun uygulandığı dönemde kaydedilen çalışmaya, 'Karantina Günlüğü' adı verildi. Hayko Cepkin'in YouTube kanalında da yayınladığı eserler, yoğun istek üzerine dijital platformlardan da hayranlarına sunuldu. Albümün, pandemi sürecini arşiv niteliğinde hafızalarda tutacak bir baş ucu albümü olduğu vurgulandı.

Sahne şovlarıyla dikkat çeken Hayko Cepkin, sesini adeta bir enstrüman gibi kullandığı vokal tekniği ile hayranlık uyandırıyor.

Kaynak: DHA