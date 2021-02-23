Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı
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Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı

23.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:14

Denizli'de uyuşturucu bağımlısı genç arkadaşı ile birlikte babasına ait motoru çaldı. Güvenlik kameralarını inceleyen baba, hırsızın oğlu olduğu öğrenince şikayetçi olmadı. Dört gün sonra yine oğlu tarafından arabası çalınan talihsiz baba şikayetçi oldu. Genç adam babasının arabasıyla gezerken yakayı ele verdi.

Denizli'de 2 hafta önce bir apartmanın önüne 21 yaşındaki A.P. ve bir arkadaşı gelerek etrafı kontrol etmeye başladı. Ardından girişin yanında bulunan motoru çalmak için hazırlanan gençler bir süre motorla uğraştıktan sonra bulunduğu yerde yere düşürdü.

BABASININ MOTORUNU ÇALDI

Motoru ayağa tekrar kaldıran A.P. dışarıya çıkarmaya hazırlarken arkadaşı da önden giderek etrafı kontrol etti. Motoru alan A.P., sonrasında arkadaşının arkasından gidip motoru sakin bir şekilde eliyle götürdü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sabah işe gitmek için hazırlanan H.P. ise dışarıya çıktığında motorunun olmadığını fark etti. Apartmanın güvenlik kamerasının izleyen H.P., motorunun yanına gelip çalan 2 kişiden birinin oğlu olduğu görünce polis ekiplerine şikayet etmedi.

DÖRT GÜN SONRA DA BABASININ ARABASINI ÇALDI

Aradan dört gün geçtikten sonra H.P. arabasının da park ettiği yerden çalındığı fark edince bu sefer karakola giderek oğlunda şikayetçi oldu.

ARKADAŞLARIYLA GEZERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri H.P.'nin şikayetçi olması üzerine babasının motorunu ve arabasını çalan A.P. için yakalama çalışması başlattı. A.P. dün iki arkadaşı ile beraber arabayla gezerken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Hayırsız evlat 4 gün arayla babasının motoru ve arabasını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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