Hayırseverler çocukların bayram hayallerini yerine getirdi
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Hayırseverler çocukların bayram hayallerini yerine getirdi

Hayırseverler çocukların bayram hayallerini yerine getirdi Çocuklar bayram sabahı sucuklu yumurta yemek istedi, hayırseverler hayalleri gerçekleştirdi Bursalı hayırseverler Telafer'den gelen Türkmen çocuklarını bayram günü sevindirdi.

24.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:12

Hayırseverler çocukların bayram hayallerini yerine getirdi

Çocuklar bayram sabahı sucuklu yumurta yemek istedi, hayırseverler hayalleri gerçekleştirdi

BURSA - Bursalı hayırseverler Telafer'den gelen Türkmen çocuklarını bayram günü sevindirdi. Hayırseverler durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına "bayram sabahı ne yemek istersiniz" diye sorup, isteklerini yerine getirdi. Bayram kahvaltısında Türkmen çocukların sucuklu yumurta hayali gerçekleşmiş oldu.

Irak'ın Kerkük Telafer bölgesinden 2015 yılında terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Bursa'ya yerleşen Türkmen ailelerin çocukları Bursa'daki hayırseverlere bayram sabahı sofralarında bulunmasını istediği yiyecekleri yazarak gönderdi. Çocukların bayram sabahı yemek istediği yiyecekleri temin eden hayırseverler Bursa Irak Türkmenleri Derneği vasıtasıyla çocukların isteklerini tek tek evlerine kadar ulaştırdı. Çocuklar istedikleri yiyeceklere ulaşınca büyük bir mutluluk yaşadı.

Projede öncülük eden Doktor Hüseyin Hüsnü Serdar, "2015 yılında Kerkük Telafer bölgesinden gelen ailelerin çocuklarına 'bayram sabahında ne yemek istersiniz' diye sorduk. Çocukların isteklerini Bursalı hayırseverler hemen yerine getirdi. Biz de çocukların isteklerini tek tek evlerine kadar götürüp onların sevinçlerine ortak olduk" dedi.

Bursa'nın Türkmenlere sahip çıktığını ifade eden Bursa Irak Türkmenleri Dernek Başkanı İhsan Abdulkadir ise, "Bursa halkına çok teşekkür ediyoruz. Bursa bizimle ekmeğini paylaştı" şeklinde konuştu.

Hayırseverler çocukların bayram hayallerini yerine getirdi

Kaynak: İHA

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