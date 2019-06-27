Hayırsever iş adamı 8 derslikli okul yaptıracak

Hayırsever iş adamı Ahmet Yaşar Eşmekaya, memleketi Eşmekaya'ya 8 derslikli özel tip okul yaptıracak. Yapılacak okulun protokol onayı Vali Ali Mantı tarafından imzalandı.

Valilik makamında Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Eşmekaya Belediye Başkanı İsmail Hakkı Güneş ve hayırsever Ahmet Yaşar Eşmekaya'yı kabul eden Vali Ali Mantı, eğitim yatırımlarında Aksaraylı hayırseverlerin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Mantı, iş adamı Eşmekaya'nın memleketine yaptıracağı bu önemli hayır işinin diğer iş adamlarına da iyi bir örnek teşkil edeceğini belirtti.

Hayırsever iş adamı Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın yaptıracağı 8 derslikli özel tip okul projesi protokol onayını imzalayan Vali Ali Mantı, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, hayırsever Eşmekaya'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA