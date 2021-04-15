Hayıflanma nedir? TDK' ya göre hayıflanma ne anlama gelir?
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Hayıflanma nedir? TDK' ya göre hayıflanma ne anlama gelir?

Hayıflanma nedir? TDK' ya göre hayıflanma ne anlama gelir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Günlük hayatımızda sıça kullandığımız kelimelerden biri olan hayıflanma, son günlerde anlamı merak edilen kelimeler arasında yer aldı. Eskiden beri dilimizde yer alan hayıflanma kelimesinin anlamını merak edenler için araştırdık. Peki, Hayıflanma nedir? TDK' ya göre hayıflanma ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

Günlük hayatımızda sıça kullandığımız kelimelerden biri olan hayıflanma, son günlerde anlamı merak edilen kelimeler arasında yer aldı. Eskiden beri dilimizde yer alan hayıflanma kelimesinin anlamını merak edenler için araştırdık. Peki, Hayıflanma nedir? TDK' ya göre hayıflanma ne anlama gelir? Detaylar haberimizde!

HAYIFLANMA NEDİR?

Hayıflanma kelimesi, bir kişinin yapmadığı veya söylemediği şey sonucunda üzülmesi anlamına gelmektedir. Bununla birlikte yapılan herhangi bir şey karşısında duyulan pişmanlık için de kullanılır.

Pişmanlık ile hayıflanama arasında bir fark vardır. Hayıflanma, insanın yapmadığı bir şey için üzülmesi, sızlanması denebilir. Pişmanlık ise kişinin yaptığı şey karşısında üzülmesidir.

Örnek vermek gerekirse;

Keşke ona bu sözleri sarf etmeseydim. ( pişmanlık içeren cümle)

Keşke ona içimdekileri söyleseydim. (hayıflanma içeren cümle)

Aradaki fark pişmanlıkta kişinin bir şeyi yapmasından duyduğu üzüntü var, hayıflanmada kişinin bir şeyi yapmamasından duyduğu üzüntü var.

TDK'YA GÖRE HAYIFLANMA NE ANLAMA GELİR?

TDK 'ya göre hayıflanma; "üzülme, acınma, esef etme, yerinme" anlamlarında kullanılır.

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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