Haydar Karaduman ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
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Haydar Karaduman ödülleri sahiplerini buldu

Haydar Karaduman ödülleri sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri törenle sahiplerini bulduMalatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri törenle sahiplerini buldu

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri töreni, Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirildi. Programa siyasi parti, STK ve kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Kentte görev yaparken geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden gazetecilerin sine vizyon sunumu ile anlatıldığı programda, siyasi ve STK temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Program siyasilere, bürokratlara ve gazetecilere ödül verilmesiyle sona erdi. - MALATYA

Haydar Karaduman ödülleri sahiplerini buldu

Haydar Karaduman ödülleri sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri törenle sahiplerini bulduMalatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1.

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