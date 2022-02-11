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HAYDAR DÜMEN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Posta gazetesi yazarı 92 yaşındaki Dümen'in dün defnedildiği öğrenildi.

Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.

HAYDAR DÜMEN HAYATINI KAYBETTİ

HAYDAR DÜMEN HAYATINI KAYBETTİ

HAYDAR DÜMEN HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Haydar Dümen, Türkiye, Ocak, Güncel, Haberler

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