Hayatlarındaki İlkleri Ailesiz Yaşayanların Hikayesi…

Bir evin içinde tek başlarına büyümek zorunda bırakılmış, hayatta kalmaya çalışan iki kardeşin küçük bir pencereden bir kızı fark etmeleriyle çok farklı bir hayatın varlığıyla tanışmalarını konu alıyor.

Anna Jordan'ın yazdığı Fatih Gençkal ve Zeyneb Gültekin'in çevirdiği ve Çağ Çalışkur'un yönettiği Bora Akkaş, Berker Güven, İdil Sivritepe ve Neslihan Yeldan yer aldığı 'Yen' Craft Kadıköy sahnesinde tiyatro severlerle buluşuyor…