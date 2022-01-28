Beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

HATAY (AA) - Suriye'deki görevi sırasında beyin tümörü nedeniyle yaklaşık bir ay önce rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Uğur Gökbulut'un cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 26 Ocak'ta yaşamını yitiren Gökbulut'un (30) Türk bayrağına sarılı naaşı, Hatay Havalimanı'ndan alınıp Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tayfun Çağan, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, siyasi parti temsilcileri ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Cenaze namazının ardından Gökbulut'un naaşı Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gökbulut'un bekar olduğu öğrenildi.