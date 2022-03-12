Hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için Lviv'de cenaze töreni düzenlendi
AA - Jaime Alekos - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Taras Didukh (25), Andrii Stefanyshyn (39) ve Dmytro Kabakov (58) için Lviv kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Taras Didukh (25), Andrii Stefanyshyn (39) ve Dmytro Kabakov (58) için Lviv kentinde cenaze töreni düzenlendi.