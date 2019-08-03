Hayatını kaybeden oyuncu Cengiz Sezici kimdir?

Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Cengiz Sezici, nefes darlığı sorunu nedeniyle hayatını kaybetti. Cengiz Sezici kaç yaşında? Cengiz Sezici hayatı, filmleri ve daha fazlası haberimizde…

CENGİZ SEZİCİ KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Cengiz Sezici, 1950 yılında Adana'da dünyaya geldi.1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema ile iç içe oldu. AST gibi topluluklarda çalıştı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali ''En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu'' seçildi.

AYŞECİK DİZİSİNDEKİ ROLÜYLE ADINI DUYURDU

Kurtlar Vadisi Pusu, Kırık Kanatlar, Aşka Sürgün gibi pek çok dizinin kadrosunda yer alan usta isim Sezici, 1971 yılında tiyatro ile oyunculuğa ilk adımı attı. Cengiz Sezici, 1998-2000 arası Show TV ekranlarında yayınlanan Ayşecik'teki Çatal Niyazi karakteriyle adını duyurdu.

YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLERİ

Kurtlar Vadisi Pusu 2014-2015, Kaçak 2013-2014, Geniş Aile 2011, Keşanlı Ali Destanı 2011, Kül ve Ateş 2009, Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine 2008, Yersiz Yurtsuz 2007, Zeynep'in Sekiz Günü 2007, Ver Elini İstanbul 2005, Kırık Kanatlar 2005, Aşka Sürgün 2005, Gülizar 2004, Bir Aşk Hikâyesi 2004, İki Genç Kız 2004, Kurşun Yarası 2003, Emanet 2002, Hastayım Doktor 2002, Can Ayşecik 2000, Bedel 2000, Ver Elini Kayınço 2000, Abuzer Kadayıf 2000, Zilyoner 1999, Üçüncü Sayfa 1999, Ayşecik 1998, Aynalı Tahir 1998, İlişkiler 1997, Kış Çiçeği 1996, Ali/ Sakın Arkana Bakma 1996, Zehra Ana 1996, Evdekiler 1995, Sen de Gitme Triandafilis 1995, Uyuşturucu 1994, Sessiz Çığlık 1994, Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar 1993, Rumuz Sev Beni 1993, İftira 1993, Issızlığın Ortası 1991, Siyabend-ü Xece 1991, Eskici Ve Oğulları – 1990 Kiraz Çiçek Açıyor 1990, Zavallı 1990, Çingene 1989, Gülen Adam 1989, Kırmızı Gece 1988, Aşıksın 1988, Yeter 1988, 72. Koğuş 1987, Anayurt Oteli 1987, Babamız Eğleniyor 1987, Alnımdaki Bıçak Yarası 1987, Vurgun 1987, Fatmagül'ün Suçu Ne 1986, Çalıkuşu 1986, Gün Akşam Oldu 1986, Seher Vakti 1986, Son Urfalı 1986, Karanfilli Naciye 1984, Balayı 1984, 1997 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle ilk büyük adımını attı.