Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Doğa Koleji öğrencileri, Eskitaşlı köyünde geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Atalay Atlı anısına oluşturulan hatıra ormanında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

TEMA Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, okul öğretmenleri ve Atlı'nın ailesi de katıldı.

Okul Müdürü Erdal Karakuş, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösterdikleri duyarlılıktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Herkesin Atalay öğretmeni çok sevdiğini ifade eden Karakuş, hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Karakuş, Atalay öğretmen için hatıra ormanı oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.