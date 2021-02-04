Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum
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Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum

04.02.2021 23:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:15

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü sesi Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı. 2013 yılında katıldığı bir programda ünlü sanatçı, küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemişti.

Kemik iliği kanserinden tedavi gördüğü hastanede nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyeti ortaya çıktı.

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

CNN Türk'te yayınlanan Mesut Yar'la Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında şu cümleleri kurdu: "Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar... Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim." dedi.

Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum
Hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı: Küpelerimle gömülmek istiyorum
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