Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendiİSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi
İSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende Fosfoğlu'nun çocukları Seren ve Eren Fosforoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA
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