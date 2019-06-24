Hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi

İSTANBUL(İHA)- 71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende Fosfoğlu'nun çocukları Seren ve Eren Fosforoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA