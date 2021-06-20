Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi

Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hayatını engelli oğluna adayan Orhan Demir, Kestel Belediyesi tarafından 'Yılın Babası' seçildi.

Hayatını engelli oğluna adayan Orhan Demir, Kestel Belediyesi tarafından 'Yılın Babası' seçildi.

Fedakarlığı ve vefakarlığı ile örnek teşkil eden babayı, Babalar Günü münasebetiyle, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ziyaret etti. Tanır, baba ve oğlu ile sohbet edip onlara hediyeler verdi. Babalar Gününde yılın babası seçilen Orhan Demir'in eşi Nezaket Demir, "Başkanımız bugün bana dünyayı verdi. Bugün belki Babalar Günü ama ben anne olarak çok duygulandım. Eşim Babalar Günü'nde yılın babası olarak seçildiği için gerçekten böyle bir baba olduğu için eşime de teşekkür ederim. Emre bugün 23 yaşında yalnız dile kolay değil bir annenin bir babanın evladını bu günlere getirmesi. İnsanların duyarlılığını istiyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu özel günde bizleri unutmadığı için" dedi.

Yaşamını engelli oğluna adayan baba Orhan Demir'e engelli oğlu Emre Demir ile Babalar Günü hediyesini veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Babalar Günü olması münasebetiyle engelli kardeşimiz Emre'nin babasını ve ailesini ziyaret ettik. Babamızı Kestel'de yılın babası olarak tespit ettik ve kendisinin Babalar Günü'nü kutladık. Bu vesileyle başta Emre kardeşimizin babası, tüm şehit babalarımız, engelli kardeşlerimizin babaları ve tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi
Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayatını engelli oğluna adayan baba 'Yılın Babası' seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:50:56. #1.15#

title