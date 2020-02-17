"Hayatın İçindeyim" seminerleri devam ediyor

17.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Hayatın İçindeyim" projesi kapsamında Prof. Dr. Nezih Dağdeviren'in katılımı ile seminer düzenlendi. Prof. Dr. Dağdeviren; "Yaşlıların toplumun diğer kesimleriyle uyumlu bir hayat düzeyini paylaşabilecekleri ortam oluşturulmalı" dedi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün "Hayatın İçindeyim" projesi devam ediyor. Karamürsel, İzmit, Gölcük, Başiskele ve Körfez ilçelerinde uygulanmaya başlanan proje kapsamında bireylerin ilgi alanlarına göre sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla sağlıklı, sosyal, keyifli yaş almaya dayalı faaliyetler gerçekleştiriliyor.

SEMİNERLER

"Hayatın İçindeyim" projesi akademi kulübü etkinlikleri kapsamında 5 çayı faaliyetlerinde Prof. Dr. Nezih Dağdeviren tarafından seminer verildi. Trakya Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, yaşlıların toplumun diğer kesimleriyle uyumlu bir hayat düzeyini paylaşabilecekleri ortamın kurulmasının önemli olduğunu belirtti.

HAYATIN İÇİNDEYİM

"Hayatın İçindeyim" projesi bireylerin akranlarıyla ortak noktalarda buluşup dostluklar kurabildiği ortamlar oluşturuyor. Proje kapsamında yapılan buluşmalar ile yaşlı vatandaşlar tecrübelerini genç kuşaklara aktarma fırsatı buluyor. İlgi alanlarına göre sanatsal faaliyetlerin yapıldığı proje kapsamında sağlıklı beslenme ve sağlıklı ilgili seminer ve eğitimler yapılıyor. Hayatın içindeyim projesi kapsamındaki faaliyetlere katılım ücretsiz olup detaylı bilgi için Kocaeli Büyükşehir Çağrı Merkezi 153 numaralı telefon aranabiliyor.

Kaynak: Bültenler