Hayati İnanç Bitlis'te öğrencilerle bir araya geldi

BİTLİS (AA) - Yazar Hayati İnanç, Bitlis'te öğrencilere yönelik konferans düzenledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Derslikler Konferans Salonundaki programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İnanç'ın "en değerli iş, insana yatırım yapmaktır' anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Elmastaş, "Bizlere değerler dünyasına dayanan bir medeniyetten ilham aldığımız, almamız gerektiğini muhteşem yorumlarıyla her zaman hatırlatmaktır. Her zamanki gibi çok keyifli bir sohbete iştirak edeceğimizden şüphemiz yoktur. Bu vesile ile teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından İnanç, katılımcılara "Can veren pervaneler" konulu konferans verdi

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri

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