'Hayat Veren' merhumlar dualarla anıldı!

07.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:21

Yeşil Camii'nde öğle namazına müteakip gerçekleşen mevlid programında organ bağışında bulunan merhumlar dualarla anıldı. Programa Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Demir ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve nakil olmuş kişilerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Programın ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, programı organ bağışında bulunup, bir hastanın hayata tutunmasını sağlayan merhumların ruhlarını şad etmek amacıyla düzenlediklerini vurguladı. Organ bağışında Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Düzce illerini içine alan Bursa bölgesinin Türkiye'nin yüz akı ve gururu olmaya devam ettiğini belirten Dr. Akan, bölgesi, yaklaşık 8 yıldır nüfus başına düşen donör sayısıyla Türkiye ortalamalarının en üst seviyesine çıkarak, birinciliğini korumaktadır" dedi.

Vatandaşın Çekinceleri Giderildi

Organ bağışı konusunda vatandaşların dini yönden çekincelerini giderdiklerinin altını çizen Dr. Akan, "Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğümüz ile ortak çalışmalar yürüttük. İlk olarak il genelinde görev yapan tüm din görevlileri eğitildi. Daha sonra tüm camilerde organ bağışıyla alakalı hutbeler okutuldu. Bunun sonucunda vatandaşlarımızın bu konudaki çekinceleri giderildi" şeklinde konuştu.

Bursa Bölgesi'nin organ bağışında uluslararası standartlara ulaşmasında yapılan bu çalışmaların etkili olduğunu söyleyen Dr. Akan,son olarak organ bağışında bulunup, birçok hayata umut ışığı olan merhum vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: Bültenler