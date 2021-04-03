Hayat sigortası bahanesiyle dolandırıcılığa 1 yıl 8 ay hapis

ZONGULDAK'ta, aradığı kişiye ferdi hayat sigortası yapacağı iddiasıyla banka bilgilerini alarak 4 bin TL'yi kendi hesabına geçiren A.B. (22), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ta, aradığı kişiye ferdi hayat sigortası yapacağı iddiasıyla banka bilgilerini alarak 4 bin TL'yi kendi hesabına geçiren A.B. (22), 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta, P.B. adlı kadın, geçen yıl kendisini arayan kişinin ferdi hayat sigortası yapacağını söyleyerek banka bilgilerini istediğini, verdiği internet bankacılığı şifresiyle hesabından 4 bin TL para çekildiğini iddia ederek savcılığa şikayette bulundu. Cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, hesabın A.B.'ye ait olduğu ortaya çıktı. A.B. hakkında, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.B. katıldı. Savcı'nın mahkemeye sunduğu mütalaada, şikayetçi P.B.'nin olay tarihinde kendisini arayan şahsın ferdi hayat sigortası yaptırdığını belirttiği, internet bankacılığı şifresini sorması üzerine söylediği, hesabından 4 bin TL'nin sanık hesabına gönderildiği, sanığın üzerine atılı suçlamayı ikrar ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeye, 4 bin TL'yi şikayetçi P.B.'ye geri ödediğini belirten makbuzla gelen A.B., bir hataya düştüğünü anlatarak pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık A.B.'yi zararı karşılaması, sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN