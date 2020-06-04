Hayat film konusu nedir? Hayat film oyuncuları kimler? Uzay filmi Hayat hakkında merak edilen her şey! Uzay filmi Hayat!
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Hayat film konusu nedir? Hayat film oyuncuları kimler? Uzay filmi Hayat hakkında merak edilen her şey! Uzay filmi Hayat!

Sevilen uzay ve astronomi filmlerinden biri olan Hayat filmi tüm dünyada beğenilerek izlendi ve yüksek bir beğeni puanı aldı. Merak edilen Hayat filmi hakkında detaylar haberimizde. Hayat film konusu nedir? Hayat film oyuncuları kimler? Uzay filmi Hayat hakkında merak edilen her şey! Uzay filmi Hayat!

Hayat film konusu nedir? Hayat film oyuncuları kimler? Uzay filmi Hayat hakkında merak edilen her şey! Uzay filmi Hayat!
04.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:05

Uzay ve astronomi konulu film severlerin son yıllarda beğenerek izlediği yapımlardan biri olan Hayat film tüm dünyada yüksek gişe oranı elde etti. Hayat film heycan, macera ve aksiyon dolu sahneleri ile izleyicileri büyüledi. Hayat film hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

HAYAT FİLM KONUSU NEDİR?

Hayat/ Life, uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor; bu ekip Mars gezegeninde ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, yöntemleri beklenmedik sonuçlar verir, çünkü buldukları bu hayat formu kimsenin bekleyemeyeceği kadar zekidir.

Hayat film konusu nedir? Hayat film oyuncuları kimler? Uzay filmi Hayat hakkında merak edilen her şey! Uzay filmi Hayat!
HAYAT

HAYAT FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Daniel Espinosa

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim

Yapım Yılı: 2017 (103 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Mart 2017 Cuma

Senaryo: Rhett Reese, Paul Wernick

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Life

HAYAT FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Jake Gyllenhaal

Ryan Reynolds

Jake Gyllenhaal

Hiroyuki Sanada

Olga Dihovichnaya

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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