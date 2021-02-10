Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisinde Ürperi karakterini canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı. Son olarak 'Tehlikeli Karım' adlı dizide rol alan Soylu, Snob Magazin'den Arif Hür'e konuştu. İşte Soylu'nun yıllar içerisindeki dikkat çeken değişimi ve açıklamaları...

Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu (50), yıllar sonra ortaya çıktı. Soylu'nun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

'HAYAT BİLGİSİ BUGÜN ÇEKİLSE TUTMAYABİLİRDİ'

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ürperi karakteriyle hafızalarda yer edinen Ceren Soylu, Snob Magazin'den Arif Hür'e konuştu. Soylu, "Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi. O yıllar özlemle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin