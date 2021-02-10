Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı

10.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:51
Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisinde Ürperi karakterini canlandıran Ceren Soylu, yıllar sonra ortaya çıktı. Son olarak 'Tehlikeli Karım' adlı dizide rol alan Soylu, Snob Magazin'den Arif Hür'e konuştu. İşte Soylu'nun yıllar içerisindeki dikkat çeken değişimi ve açıklamaları...

Bugüne kadar 'Hayat Bilgisi', Şehnaz Tango', 'Süper Babaanne', 'Pis Yedili' ve 'Tehlikeli Karım' başta olmak üzere çok sayıda sevilen dizide rol alan deneyimli oyuncu Ceren Soylu (50), yıllar sonra ortaya çıktı. Soylu'nun yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti.

'HAYAT BİLGİSİ BUGÜN ÇEKİLSE TUTMAYABİLİRDİ'

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Ürperi karakteriyle hafızalarda yer edinen Ceren Soylu, Snob Magazin'den Arif Hür'e konuştu. Soylu, "Hayat Bilgisi dönemi çok güzeldi. O dönemin şartlarında güzel bir iş çıkardık. Hayat Bilgisi bugün yapılsa tutmayabilirdi. O yıllar özlemle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mahir Ünal Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hüner Coşkuner Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayat Bilgisi'nin Ürperi'si Ceren Soylu'nun son hali herkesi şaşırttı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 16:02:35. #1.15#
title