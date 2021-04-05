Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti
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Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti

Hayat Bilgisi dizisindeki 'Pikaçu Kerem' rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı. Londra'ya yerleşen oyuncu, genç yeteneklere online tiyatro eğitimi vermeye başladı.

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Afet Güçverir'in kardeşi Pikaçu Kerem rolünü oynayan ve rolüyle hafızalara kazınan Kerem Kupacı, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncu, yurt dışına taşınma kararı aldı.

20 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİYOR

Yaklaşık dört aydır genç yeteneklere online tiyatro eğitimi veren oyuncunun, Türkiye ve İngiltere'den yirmi öğrencisi var. İşleri nedeniyle zaman zaman İstanbul'a gelen Kupacı, şu sıralar aldığı oyunculuk tekliflerini de değerlendiriyor.

Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti

50 yaşındaki Kerem Kupacı, Mahallenin Muhtarları, Baba Evi, Dikkat Bebek Var, Kuzenlerim, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Hayal ve Gerçek, Ah Kalbim, Elde Var Hayat, Görüş Günü Kadınları ve Kalk Gidelim gibi dizilerde rol aldı.

Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: 50 yaşında mı bu
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