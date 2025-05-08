Hayat Aşk Adalet Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? Leyla dizisinde kim öldü?

Leyla dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde ekranlara gelen sahneler sonrası, "Leyla dizisinde kim öldü?" ve "Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Civan karakterinin akıbeti ve Leyla'ya ne olduğu ise büyük merak konusu haline geldi. Peki, Leyla dizisinde kim öldü? Hayat Aşk Adalet Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? İşte, merak edilen o detaylar…

ALPEREN DUYMAZ LEYLA DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet" dizisinde Civan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alperen Duymaz'ın diziden ayrıldığı iddiaları, son bölüm sonrası sosyal medyada gündem oldu. Özellikle fragmanda yer alan bazı sahneler, karakterin senaryodan çıkabileceği yönünde soru işaretleri oluşturdu.

Leyla dizisinde kim öldü

Ancak iddiaların aksine, Alperen Duymaz'ın diziden ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yapım ekibinden gelen bilgiler ve yayınlanan son bölüm içerikleri, oyuncunun hikâyeye kaldığı yerden devam ettiğini gösteriyor. Civan karakteri, dizinin merkezindeki gelişmelerde hâlen aktif rol oynamaya devam ediyor.