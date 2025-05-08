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Hayat Aşk Adalet Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? Leyla dizisinde kim öldü?

Hayat Aşk Adalet Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? Leyla dizisinde kim öldü?
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Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyicilerde büyük merak uyandırdı. "Leyla dizisinde kim hayatını kaybetti?" ve "Civan rolündeki Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı?" soruları gündeme oturdu. Civan'ın geleceği ve Leyla'nın başına gelenler ise izleyiciler arasında tartışma konusu oldu. Peki, Leyla dizisinde neler oluyor, Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? İşte yanıtlar...

Leyla dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde ekranlara gelen sahneler sonrası, "Leyla dizisinde kim öldü?" ve "Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı?" soruları sosyal medyada gündem oldu. Civan karakterinin akıbeti ve Leyla'ya ne olduğu ise büyük merak konusu haline geldi. Peki, Leyla dizisinde kim öldü? Hayat Aşk Adalet Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? İşte, merak edilen o detaylar…

ALPEREN DUYMAZ LEYLA DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

"Leyla: Hayat… Aşk… Adalet" dizisinde Civan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alperen Duymaz'ın diziden ayrıldığı iddiaları, son bölüm sonrası sosyal medyada gündem oldu. Özellikle fragmanda yer alan bazı sahneler, karakterin senaryodan çıkabileceği yönünde soru işaretleri oluşturdu.

Hayat Aşk Adalet Leyla dizisinin Civan'ı Alperen Duymaz diziden ayrıldı mı? Leyla dizisinde kim öldü?Leyla dizisinde kim öldü

Ancak iddiaların aksine, Alperen Duymaz'ın diziden ayrıldığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Yapım ekibinden gelen bilgiler ve yayınlanan son bölüm içerikleri, oyuncunun hikâyeye kaldığı yerden devam ettiğini gösteriyor. Civan karakteri, dizinin merkezindeki gelişmelerde hâlen aktif rol oynamaya devam ediyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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