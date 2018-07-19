Hayat Ağacı Derneği Kurban Bedelini Açıkladı

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, vekaletle kurban kesim kampanyasında, kurban hisse bedelini bin 250 lira olarak belirledi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, yaptığı yazılı açıklamada, Hayat Ağacı Derneğinin kurban kampanyasına müracaatların 17 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edeceğini belirtti.

İsteyen hayır sahiplerinin derneğe nakit ödeme yaparak ya da www.hayatder.org adresindeki banka hesaplarına havale yaparak kurban kampanyasına katılabileceğini aktaran Özaydın, bu seneki kurban hisse bedelinin bin 250 lira olarak belirlendiğini kaydetti

Özaydın, kurban kesim yeri, saatinin bağışçılara mesaj yoluyla bildirileceğini ve kesimlerin veteriner kontrolünde dini usullere göre yapılacağını belirterek, kesim işlemine dileyen hisse sahiplerinin bizzat nezaret edebileceklerini, dileyenlerin ise kurbanlarının kesimlerini, kendilerine verilecek şifre ile Kurban Bayramı'ndan sonra internete yüklenecek görüntü kaydından izleyebileceğini aktardı.

Kampanya kapsamında kesilen kurbanlardan elde edilen etlerin Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'ndan yardım alan ihtiyaç sahiplerine hem kemikli veya kemiksiz et olarak dağıtılacağını, hem de yine ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtılan yemeklerde kullanılanacağını anlatan Özaydın, bağışçılardan isteyenlere de bayramın ikinci günü saat 11.00'den itibaren dernek merkezinden 5 kilogram kemiksiz et teslim edileceğini bildirdi.