Hayalleri ortak, başarıları eşsiz

11.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:53

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin yetenek sınavını kazanan otizmli 21 yaşındaki Alara Aslan ile down sendromlu 19 yaşındaki Sera Özler, müzik bölümünde eğitimlerine başladı. Üniversiteye her gün büyük bir istekle geldiklerini söyleyen Sera ve Alara'nın aileleri ise çocuklarının üniversiteli olmasından dolayı gururlandıklarını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde bu yıl iki özel öğrenci eğitim hayatına adım attı. Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü'nün yetenek sınavını kazanan otizmli Alara Aslan ile down sendromlu Sera Özler, eğitim hayatına başladı. Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Sera, 10 yaşından bu yana piyano eğitimi aldığını, ikinci enstrüman olarak kanun çaldığını belirterek, Fazıl Say hayranı olduğunu söyledi. Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden mezun olan Alara ise, ilk kez 13 yaşında piyano başına oturduğunu ve Beethoven'ın hayranı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA