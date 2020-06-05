Hayalet Dayı konusu nedir? Hayalet Dayı oyuncuları kimler? Hayalet Dayı filmi hakkında merak edilenler! Türk filmi Hayalet Dayı!

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HAYALET DAYI FİLM KONUSU NEDİR?

Aşırı ucuz bir konak bulan Ozan ve Caner'in bu durumla ilgili mutlulukları sadece bir gece sürer. Evde daha önce benzerini görmedikleri bir Dayı ile tanışırlar. Dehşete düşen iki arkadaş, kısa bir zaman sonra evin asıl sahibi olan Hayalet Dayı ile kanka olurlar. Oldukça sevgi dolu olan bu dayıya alışan Ozan ile Caner, kısa zaman sonra kendilerini Hayalet Dayı'nın derdine çare aramaya adar ve onu huzura kavuşturmak için kolları sıvarlar.

HAYALET DAYI

HAYALET DAYI FİLM KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (98 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2015 Cuma

Senaryo: Ali Yorgancıoğlu, Serkan Altuniğne

Yapımcı Firma: Dirty Cheap Creative

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Chantier Films

HAYALET DAYI FİLM OYUNCULARI KİMLER?

Settar Tanrıöğen

Ozan Özcan

Caner Özyurtlu

Ülkü Duru

Esra Dermancıoğlu