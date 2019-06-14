Hawking radyasyonu deneyle kanıtlandı: Tüm kara delikler birgün buharlaşıp yok olacak

Hawking radyasyonu deneyle kanıtlandı: Tüm kara delikler birgün buharlaşıp yok olacak

Kara deliklerin zamanla "buharlaştığı" teorisini öne süren fizik teorisyeni Stephen Hawking'in öngörüsü laboratuvarda yapılan bir deney ile ilk kez doğrulandı. 1974 yılında bu teoriyi ortaya koyan Hawking trilyonlarca yıl da sürse tüm karadeliklerin eninde sonunda yok olacağını öne sürmüştü.

Hawking radyasyonu deneyle kanıtlandı: Tüm kara delikler birgün buharlaşıp yok olacak

Kara deliklerin zamanla "buharlaştığı" teorisini öne süren fizik teorisyeni Stephen Hawking'in öngörüsü laboratuvarda yapılan bir deney ile ilk kez doğrulandı. 1974 yılında bu teoriyi ortaya koyan Hawking trilyonlarca yıl da sürse tüm karadeliklerin eninde sonunda yok olacağını öne sürmüştü.

Hawking'e göre kara delikler tam anlamıyla 'kara' değil çünkü çok düşük seviyede de olsa radyasyon partikülleri yüksek hızlarda dışarı kaçabiliyor. Bu teori uzun bir süre boyunca doğru ancak kanıtlaması neredeyse imkansız olarak görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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