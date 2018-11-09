Hawking'in 22 Eşyası 1,8 Milyon Dolara Satıldı

İngiliz astronom ve fizik profesörü Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası İngiltere'de düzenlenen bir açık arttırmada 1,8 milyon dolara satıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybeden İngiliz astronom ve fizik profesörü Stephen Hawking'in 22 kişisel eşyası Christie's Müzayede Evi tarafında açık arttırmayla satışa sunuldu. Açık arttırmada Hawking'e ait satışa sunulan 22 eşya toplam 1,8 milyon dolara (9,8 milyon lira) satıldı. Hawking'in 1980 ve 1990'larda kullandığı tekerlekli sandalye 386 bin dolara, Hawking'in imzaladığı 'Genişleyen Evrenin Özellikleri' başlıklı doktora tezi 761 bin dolara alıcı buldu.

Müzayededeki tekerli sandalyenin satışından elde edilen gelir, Stephen Hawking Vakfı ve Motor Nöron Hastalığı Birliği'ne gideceği açıklandı.

İngiltere'nin Oxford şehrinde 1942 yılında doğan Stephen Hawking, Oxford Üniversitesini birincilikle bitirip Cambridge Üniversitesinde kozmoloji doktorası yaptı. Doktorlar, 1964 yılında Hawking'in iki ya da üç yıl ömrü kaldığını söylemesine rağmen Hawking evlenip 3 çocuk sahibi oldu. Hawking, geçirdiği soluk borusu ameliyatı nedeniyle yalnızca ses birleştirici cihazla konuşabilmesine rağmen 1988'de evren bilimi rehberi olan Zamanın Kısa Tarihi: Büyük Patlamadan Karadeliklere kitabını yazdı. - LONDRA