Hawaii'de Yanardağ Harekete Geçti! Lavlar 26 Evi Yuttu, 1700 Kişi Tahliye Edildi

Hawaii'de 26 ev, Kilauea Yanardağı tarafından tahrip edildi. Yanardağın lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü açıklandı.

EVLERİNE DÖNEMEYECEKLER

1700 kişi evlerinden tahliye edilirken bu vatandaşların uzunca bir süre evlerine dönemeyecekleri belirtildi. Lavların hareket hızı yavaş olsa da 36 bin metrekare alana yayılmış durumda. Lavların ne zaman duracağı ya da ne kadar daha yayılabileceği ile ilgili henüz bir işaret yok.

DEPREMLERİ DE TETİKLEDİ

ABD Geological Survey volkanbilimci Wendy Stovall, "Sistemin patlaması için daha fazla magma var. Bu tedarik olduğu sürece, patlama devam edecek." dedi. Amerikan Kızıl Haçı, yaklaşık 240 kişinin ve 90 evcil hayvanın cumartesi gecesini sığınaklarda geçirdiğini söyledi. Bazı vatandaşların gerekli evraklarını ve evcil hayvanlarını almaları için kısa süreliğine evlerine dönmelerine izin verildi.

Patlamaların depremleri de tetiklediği ve 6,9 büyüklüğündeki depremin adanın son 40 yılında kaydedilen en büyük sarsıntı olduğu açıklandı.