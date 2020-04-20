Havza TSO'dan istihdam çalışmaları Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından istihdamı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza'dan 50 kadına iş imkanı sağlandı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından istihdamı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Havza'dan 50 kadına iş imkanı sağlandı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İdeal Lojistik çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İdeal Çanta Fabrikası'nda istihdam edilecek 50 kadın işçi için Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde bilgilendirme yapıldı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe korunarak düzenlenen bilgilendirmede firma yetkisi Şenol Yıldız, firma olarak salgın nedeni ile yaşanan zor günlerde üzerlerine düşeni yapmak adına çalıştıklarını belirtti.

Yıldız, "Bizim çalışacak eleman ihtiyacımız var. Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın girişimleri ile işe alacağımız işçilerden 50 kişilik bir kontenjanı Havza'ya ayırdık. Yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek 50 bayan kardeşimizin sigorta girişleri hem yapılarak işbaşı yaptırılacak." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar tüm çabalarının ilçe ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu belirterek, "Yaşanan zor süreçte çalışmak, ailelerine destek olmak isteyen bayanlarımız için bir imkan oluştu. Bu zor günlerde işçi alarak ülkemize destek veren değerli firma yetkililerimiz girişimlerimiz neticesinde ilçemize 50 kontenjan ayırdılar. İnşallah bayanlarımız birkaç gün içinde sigortalı olarak işe başlayacaklar. İşe başlayacak tüm bayanlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bilgilendirme sonrası iş başvurusu yapmak isteyen kadınladırın başvuruları alındı.

Bilgilendirme toplantısına Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve firma yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA