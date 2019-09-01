Havza Müftüsü kazada hayatını kaybetti

Havza Müftüsü kazada hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesi müftüsü trafik kazasında hayatını kaybetti.

01.09.2019 21:48
Havza Müftüsü kazada hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesi müftüsü trafik kazasında hayatını kaybetti.


Kaza, Havza ilçesi Teşvikiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Memleketi Tokat'tan Havza ilçesine dönen Havza Müftüsü İlyas Akyazı (62) idaresindeki 05 HJ 722 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki su kanalına girerek menfeze çarptı. Evli 1 çocuk babası Müftü İlyas Akyazı olay yerinde hayatını kaybetti. İlyas Akyazı'nın 1 Eylül 2015 tarihinden bu yana Havza İlçe Müftüsü olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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