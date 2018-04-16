Havza'da Turizm Haftası Kutlandı

Havza ilçesinde Turizm Haftası kutlandı.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki programda yaptığı konuşmada, turizmin dünyanın en büyük üç hizmet sektöründen biri olduğuna işaret etti.

Yılmaz, "Havza ilçemizin önemli bir gelir kaynağı olan turizm sektörü ilçeye canlılık vermekte ve bu paydan üzerine düşeni almaktadır." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de ilçede 25 Mayıs'ta temeli atılacak tatil merkezinin ilçeye turizm gelirleri ve istihdam konusunda önemli katkı sunacağını belirtti.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli elaman yetiştirmek için çaba harcadığını söyledi.

Okul Müdürü Ahmet Demircan ise turizm sektörünün sürekli büyüyen bir sektör olduğunu belirtti.

Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okudu ve en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi.

Mezun olacak öğrenciler alt sınıflara tencere, kepçe teslimi yapıp sembolik olarak kep fırlattığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Esen tarafından "Samsun Maarif Hareketi" kapsamında Havza ilçesinde dereceye giren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise idarecilerine de plaket takdim edildi.

Program sonunda katılıcılara keşkek ikramı yapıldı.