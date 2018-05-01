Havza'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Vezirköprü'den Samsun istikametine giden Ahmet Ayan idaresindeki 34 JV 971 plaklı otomobil, Havza ilçesi girişinde, aynı yönde giden Ali Aslan Yılmaz'ın kullandığı 55 HT 161 plaklı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, otomobil içerisinde bulunan Münire Ayan (35) yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Ayan, tedavi altına alındı.