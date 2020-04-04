Havza'da sosyal destek ödemesini jandarma dağıttı Hak sahiplerine sosyal destek ödemesinin jandarma ekiplerince dağıtılmasıHavza'da koronavirüse karşı çalışmalar sürüyorHavza Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı taksi duraklarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Hak sahiplerine sosyal destek ödemesinin jandarma ekiplerince dağıtılması

Havza'da koronavirüse karşı çalışmalar sürüyor

Havza Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı taksi duraklarına maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Maske takma zorunluluğunun ardından harekete geçen Havza Belediyesi, ilk etapta taksi duraklarına maske dağıttı.

Belediye tarafından ayrıca il giriş ve çıkışlarını kontrol için oluşturulan kontrol noktasında görevi polislere de maske verildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni açıklanan tedbirleri hatırlatarak, "Pazar yerleri ve market gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildi. Halkımıza buralarda ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Ayrıca ilçemizde hafta içi faaliyet gösteren şehir içi minibüslerine de maske dağıtımı gerçekleştirilecek. Halkımızda alınan kararlara uymaları önemli. Lütfen evde kalalım." diye konuştu.

Sosyal destek ödemesini jandarma dağıttı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mağdur vatandaşlara verilen biner liralık destek ödemeleri ve düzenli merkezi sosyal yardımlar, hak sahiplerine jandarma ekipleri tarafından kırsal mahallelerde evlerinde ulaştırılıyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde PTT aracılığı ile hane başına verilen biner lira ödemesi ile yaşlı, engelli aylığı gibi yardımlar, vatandaşların PTT şubelerinde yoğunluk oluşturması üzerine koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan iki ekip tarafından hak sahiplerine veriliyor.

Sosyal yardımlardan faydalanan 115 hak sahibine paraları, jandarma ekipleri tarafından teslim edildi.

Kaynak: AA