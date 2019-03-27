Havza'da, Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsun-Vezirköprü kara yolu kenarında gerçekleştirilen fidan dikiminde ana okulu öğrencileri tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Evren Faik Ayran, Havza İlk Kıvılcım Anaokulu ve Havza Anaokulu öğrencilerinin katılımıyla mavi selvi, ağaç hatmi, çınar ve dişbudak fidanları dikildi.

Kaymakam Yılmaz, öğrencilere Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan çantalarını hediye etti.

Katılımcıların Ormancılık Haftası'nı kutlayan Yılmaz, "Çocuklarımıza bırakılacak en iyi hediye ormanlardır. Hayat kaynağımıza ve geleceğimize sahip çıkalım. Minik öğrencilerimizin bizlerle bugün fidan dikmesi, onların doğa ve ağaç sevgi kazanması adına önemli." dedi.

Kaynak: AA