Havza'da mahalle iftarı

Havza'da Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin tarafından geniş katılımlı iftar verildi.

Mahallede düzenlenen iftara Havza Belediye Başkanı Sebhattin Özdemir, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Yeni Mahalle sakini katıldı.

İftar öncesi şehitler için okutulan Yasin-i Şerif'in ardından iftar yemeğine katılanlar dua ederek oruçlarını açtı.

Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, "Bu yıl mahallemizde ilk kez iftar düzenledik. Bundan dolayı çok mutluyum. Burada amacımız ekmeğimizi, mahallemizi paylaştığımız komşularımız ile paylaşmak. İftarımıza katılan ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunarım." dedi.

İftara katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise muhtar Şahin'e davetinden ötürü teşekkür ederek, "Bu gece sizler ile aynı sofrayı aynı ekmeği paylaşmak benim için büyük mutluluk. Bize bu fırsatı sağlayan Muhtarıma teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA