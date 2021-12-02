Havza'da ekmeğin gramajı düştü, simide zam yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde ekmeğin gramajı azaltıldı, simide ise zam yapıldı.

Havza'da 90 gram olan ve 2 liradan satılan simidin fiyatı, tarife değişikliğiyle 2,5 liraya yükseltildi.

Temmuz ayından bu yana 2 liradan satılan 230 gram ekmek de gramajı 200 grama düşürülerek aynı fiyattan satılmaya başlandı.

İlçede simit fırını işleten Fehmi Kandemir, bir süredir fiyat artışı beklediklerini dile getirerek, "Susam, un ve diğer girdilere gelen artış neticesinde zam kaçınılmaz oldu." dedi.

Fırın sahibi Bülent Yılmaz da artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetlerden dolayı ekmeğe zam yapıldığını kaydetti.