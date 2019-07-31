Havza'da çocuklara mahremiyet eğitimi

Havza İlçe Müftülüğüne bağlı cami ve Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik mahremiyet eğitimi düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitime konuşmacı olarak Din Hizmetleri Uzmanı ve Manevi Danışman Fatih Ergin'in katıldı.

İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, yaz Kuran kursları kapsamında sadece Kuran eğitimi değil çocukları sosyal hayata hazırlamak için farklı konularda eğitimler verildiğini belirterek, "Kurslarımızda trafik eğitimi ve benzeri eğitimler düzenlendi. Bu eğitim de bunlardan birisi. Amacımız çocuklarımızı yarına daha iyi hazırlamak." dedi.

"Sınırlarımı Öğreniyorum, Saygınlığımı Koruyorum" adlı mahremiyet eğitiminde Ergin, çocukların mahremiyeti ve mahremiyet sınırları hakkında bilgi verdi.

Mahremiyet bilincinin insana özgüven kazandırdığını belirten Ergin, "Bu bilinç bizi dış tehlikelerden korur. Özel alanlarımızı koruyalım, başkalarının özel alanlarına saygı duyalım. Sınırlarımızı bilelim ve sınır ihlallerini büyüklerimize haber verelim." dedi.

Kaynak: AA