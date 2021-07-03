Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
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Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza ilçesinde canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Havza ilçesinde canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 1250 ile 3 bin lira, büyükbaş hayvanlar ise 7 bin ile 23 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Besici Hüseyin Yurtsever, AA muhabirine, bazı vatandaşların fiyatın düşmesi için son günü beklediğini söyledi.

Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre artış olduğunu belirten Yurtsever, "Bunda girdi fiyatlarının önemli etkisi var. Kurbanlıklar azaldıkça pazarda fiyatlar artacaktır. Vatandaşlarımıza bir an evvel kurbanlıklarını almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Küçükbaş besicisi Mustafa Yılmaz ise pazarda fiyatların piyasa şartlarına göre normal seviyelerde olduğunu dile getirerek, "Allaha şükürler olsun, alışveriş oluyor." ifade etti.

Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor
Havza'da canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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