Havza'da bayramda yapılacak kısıtlama tedbirleri Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet verecek akaryakıt istasyonları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan...

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 23-26 Mayıs tarihlerinde ilçede hizmet verecek akaryakıt istasyonları, tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için açık olacak tamirci ve lastikçi belirlendiğini bildirdi.

Özdemir, İçişleri Bakanlığınca tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bir dizi tedbir alındığını belirterek, ilçede akaryakıt ihtiyacının karşılanması yönünde mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerin alındığını söyledi.

Bu konuda tebligat ve duyuruların yapıldığını dile getiren Özdemir, nöbetçi olarak görevlendirilenlerin haricinde açılan akaryakıt istasyonları hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını kaydetti.

Buna göre Havza'da nöbetçi olarak hizmet verecek akaryakıt istasyonları şu şekilde olacak:

"Şehir içinde 23 Mayıs Cumartesi Eva Petrol, 24 Mayıs Pazar Opet Arda Petrol, 25 Mayıs Pazartesi Go Petrol, 26 Mayıs Salı Zengin Petrol. Şehirler arası yol güzergahında 23 Mayıs Cumartesi Aytemiz Petrol (Kayan Petrol), 24 Mayıs Pazar An İnşaat (Opet), 25 Mayıs Pazartesi Termo Ertanlar Petrol, 26 Mayıs Salı Türkiye Petrolleri (Hasan Usta)."

Ayrıca 23-26 Mayıs tarihleri arasında ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, sadece ekmek satan bayiler, ayrıca tatlıcıların adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine izin verildi.

Kaynak: AA