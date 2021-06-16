Havza'da 3 milyon 576 bin lira bütçeli projenin ilk izleme toplantısı KAYS üzerinden yapıldı
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Havza'da 3 milyon 576 bin lira bütçeli projenin ilk izleme toplantısı KAYS üzerinden yapıldı

Havza'da 3 milyon 576 bin lira bütçeli projenin ilk izleme toplantısı KAYS üzerinden yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan ve kabul edilen 3 milyon 576 bin lira bütçeli "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi" için ilk izleme toplantısı, Kamu...

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan ve kabul edilen 3 milyon 576 bin lira bütçeli "Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi" için ilk izleme toplantısı, Kamu Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapıldı.

Havza Organize Sanayi Bölge (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erkan Acar, proje koordinatörü Eren Kaya ve OSB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk izleme toplantısında Kaya, KAYS üzerinden OKA yetkililerine projede gelinen aşama ve izlenen yollar hakkında bilgi verdi.

Kaya, projenin ihale aşamasına geldiğini, ardından inşa çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Acar, Havza OSB Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak Gelişiyor Projesi ile kurulacak yaşam merkeziyle yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları oluşturulmasını, otomatik sayaç okuma sistemi kurulumuyla enerji verimliğini sağlamayı hedeflediklerini anlatarak, "3 milyon 576 bin lira bütçeli projemiz, yüzde 65,17 hibe almaya hak kazandı. Havza OSB'yi daha cazip hale getirecek projemiz için OKA 2 milyon 330 bin 575 lira 82 kuruş hibe sağlamış oldu. Projemiz tamamladığında Havza OSB yatırımcılar için farklı imkanlar sunacak. Tüm gayretimiz, bölgedeki istihdam sorunu ve istihdama dayalı göçün önüne geçebilmek için. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Havza'da 3 milyon 576 bin lira bütçeli projenin ilk izleme toplantısı KAYS üzerinden yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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