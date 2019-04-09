Havza Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Havza Belediye Başkanlığını kazanan Sebahattin Özdemir görevi Murat İkiz'den devraldı.

Özdemir ve yeni seçilen Belediye Meclisi üyeleri ilk olarak AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Elçim Akkaya, Özdemir'e yeni görevinin hayırlı olması dileği ile mazbatasını teslim etti.

Heyet daha sonra, AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek seçim çalışmalarından dolayı her iki parti teşkilatına teşekkür ederek devir teslim için Havza Belediyesine geçti.

Havza Belediye binası önünde düzenlenen törende konuşan İkiz, 15 yılda güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, "Bunu halkımızdan aldığımız güç ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız ile çalışanlarımızın desteği ile yaptık. Ben sizlere hakkımı helal ediyorum sizler de bana helal edin. Sebahattin Başkanıma görevinde başarılar diliyorum. Her zaman ilçemin hizmetindeyim." dedi.

İkiz'e Havza Belediyesi çalışanları adına Halkla İlişkiler Müdür Ömer Faruk Çörekçioğlu ve ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden ötürü Özdemir plaket ile çiçek takdim etti.

Havza Belediye Başkanlığı görevini devralan Sebahattin Özdemir, gönül belediyeciliği anlayışı ile çalışacaklarını belirterek, "Sayın Başkanımız bizlere çok yükseklerde bir çıta bıraktılar. Bizler de bu hizmet çıtasını daha yukarı çıkarmak için yola çıktık ve bunu 40 bin Havzalı ile birlikte başaracağız." diye konuştu.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da halkın beka mesajını doğru algıladığını ifade ederek, "Halkımıza teşekkür ediyoruz. Yerel seçimler ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, alınan yüzde 53'lük oranla perçinlendi." dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da İkiz'e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü tarafından dua okundu ve kurban kesimi gerçekleştirildikten sonra Havza Belediye Başkanlığı makamına geçildi.

Burada da AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Murat İkiz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e çiçek takdim ettiler.

Havza Belediye Başkanlığını devralan Sebahattin Özdemir daha sonra tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA