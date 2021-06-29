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Havuç Diyarından Dünya Pazarına

Havuç Diyarından Dünya Pazarına
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya'yı havuç üretiminde ilk sıraya taşıyan Kaşınhanı Mahallesinde hasat heyecanı sürüyor.

Konya'yı havuç üretiminde ilk sıraya taşıyan Kaşınhanı Mahallesinde hasat heyecanı sürüyor. Bölgenin toprak yapısından ve yeraltı suyu zenginliğinden beslenen lezzetli havuçlar son yıllarda yapılan yatırımlarla kalitesini koruyarak pazara sunuluyor. Haber: Konya İl Enformasyon

Hasat zamanı geldi, toprak altından çıkan havucun Avrupa'ya uzanan yolculuğu başladı.

Konya'nın Kaşınhanı Mahallesi adeta Türkiye'nin havuç üretim merkezi. Toprak yapısı ve yeraltı su zenginliğiyle lezzetli havuçların yetiştiği mahalleden tonlarca havuç yurtdışına ihraç ediliyor. Konya'da sofralık havuç üretiminin en fazla yapıldığı, birçok havuç işleme tesisi ile soğuk hava deposu bulunan ve havuç diyarı olarak bilinen Kaşınhanı Mahallesinden Avrupa ülkeleri, Rusya ve Arap ülkelerine yoğun miktarda ihracat gerçekleştiriliyor.

Bölgede kurulan havuç işleme tesisi ve soğuk hava deposu ile havuç kalite kaybına uğramadan paketlenip pazara sunuluyor. Havuç üretiminin her aşaması aynı zamanda önemli bir istihdam kapısı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, havucun katma değerli ürünlere dönüştürülerek ihracatının arttırılabilmesi amacıyla, markalaşma çalışmaları yürüttüklerini söyledi. konya kaşınhanı havuç hasat ihracat tarım ve orman

Kaynak: Habermetre

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