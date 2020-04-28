Havsa Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımda bulunulduğunu bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin tüm imkanlarının Havsalı vatandaşların ihtiyaçları için seferber edildiğini belirtti.

Sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını bildiren Balkan, şunları kaydetti:

"Sabah kapı kapı dolaşarak Varoş Mahallesi ile başladığımız gıda paketi yardımlarımıza Hacı İsa, Hacı Gazi ve Helvacı mahallelerimizde devam ederek, bugün 160 hanemize gıda yardımlarımızı ulaştırdık. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız gıda çeki yardımlarımızı da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu salgın ile mücadeleden hep birlikte omuz omuza çıkacağız."

Balkan, salgınla mücadele kapsamında evlerinde kalarak kurallara uyan vatandaşlara da teşekkür etti.

Kaynak: AA