Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan temizlik çalışmasına katıldı

24.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:14

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye başkanı Aydın Balkan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katıldı.

Belediye ekipleri ilçedeki günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Aydın Balkan da evinin önündeki kaldırımı ve yolu temizleyen vatandaşa yardım etti.

Sokakta çöp toplayıp, süpürgeyle temizlik yapan Balkan, belediye ekiplerinin ilçedeki temizlik çalışmalarına erken saatlerde başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Nilüfer teyzemizi hepimiz örnek almalıyız. Teyzem eline küreğini ve süpürgesini almış evinin önündeki kaldırımı ve yolu temizliyor. İlçemizde özellikle annelerimizde, ninelerimiz de olan temizlik kültürünü çocuklarımıza mutlaka aşılamalıyız. Unutmayalım bu ilçe hepimizin evi hepimizin bahçesi."

Kaynak: AA