Havran Kent Müzesi Hizmete Açıldı

Balıkesir'in Havran ilçesinde Kent Müzesi olarak restore edilen 3 katlı tarihi konak hizmete açıldı.



Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, ilçede temel atma törenleri ve açılışlar gerçekleştirildi.



İlçenin Hamambaşı Meydanında hazırlanan alanda Havran Belediyesinin yeni hizmet binasının temeli atıldı.



Ardından Hocazade Abdurrahim Efendi tarafından 1912 yılında yaptırılan ve Kaymakamlık ile Belediye Başkanlığı tarafından restore edilen 3 katlı tarihi konak, yaklaşık 600 eserin sergilendiği Havran Kent Müzesi olarak hizmete açıldı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol mensupları müzeyi gezdi. Yörenin tarih ve kültürünü yansıtan eserlerin yer aldığı konakta sergilenen bal mumundan yapılmış Çanakkale Kahramanı Havranlı Koca Seyit'in heykeli ile yöresel kıyafetli bir Havranlı yaşlı adam heykeli ilgi topladı.



Programın ardından, protokol mensupları tarafından müzenin yapımında emeği geçenlere plaket verildi.



Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Havranımız, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan, son yıllarda da Belediye Başkanımız Emin Ersoy'un girişimleriyle turizme açılmaya başlayan bir ilçemizdir. Bu müzemiz, bölgenin tarihini ve kültürünü açıkça anlatmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." dedi.



Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise, "Konağımızın restore edilmesi ve müzeye dönüştürülmesinde katkıları olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza, değerli hocalarımıza ve bağışlarda bulunan bölge halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.



Açılışa Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu ve Ahmet Akın, Havran Kaymakamı Ahmet Türköz, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve vatandaşlar katıldı.