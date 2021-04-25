Havran'da pandemi döneminde hijyen kurslarının sayısı arttı
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Havran'da pandemi döneminde hijyen kurslarının sayısı arttı

Havran'da pandemi döneminde hijyen kurslarının sayısı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yıl içinde 50 dolayında kurs açarken, pandemi döneminde hijyen kurslarının öne çıktığı kaydedildi.

Havran ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yıl içinde 50 dolayında kurs açarken, pandemi döneminde hijyen kurslarının öne çıktığı kaydedildi. Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin Aydemir, kurslara 500'den fazla kişinin devam ettiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinde kurs sayı ve çeşidi artarken, pandemi döneminde daha çok hijyen kursu açıldığı kaydedildi. Bu arada çok sayıdaki çalışana hijyen kursuna katılma zorunluluğu getirildi. Pandemi döneminde hijyen kurslarının öne çıktığını anlatan Müdür Hüseyin Aydemir, vatandaşların kurs taleplerinin karşılandığını anlattı. Kırsal mahallelerden daha çok kurs talebi beklediklerini anlatan Aydemir, "Halk Eğitim Merkezleri olarak 3 bin 600 çeşit kurs açabiliyoruz. Talep olması halinde 12 kişi ile kurslar açıyoruz. Yıl başından bu yana 50 kurs açtık. Kurs sayısını ve çeşidini artırmak istiyoruz. Bunun için vatandaşlardan daha çok talep bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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