Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı
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Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı

Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Havran Belediyesi tarafından yapımı devam eden güneş enerji santrali'nde (GES) sona yaklaşıldı.

Balıkesir'in Havran Belediyesi tarafından yapımı devam eden güneş enerji santrali'nde (GES) sona yaklaşıldı. Santralin enerji nakil hattı bağlantı çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy "Kocadağ Mahallemizde belediyemiz tarafından kurulan Güneş Enerji Santrali tesisimizin bugün tamamlanan enerji nakil hattı yapım çalışmasını yerinde inceledik. İnşallah en yakın zamanda kendi enerjisini üreten ve bütçesine kazanç elde eden projeyi hayata geçireceğiz."dedi. Santralin yakın zamanda üretime geçmesi bekleniyor. - BALIKESİR

Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı
Havran Belediyesi GES projesinde sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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