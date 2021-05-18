Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
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Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi

Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Havran Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Emin Ersoy'un başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Havran Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Emin Ersoy'un başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Her ayın ilk haftasında yapılan ancak koronavirüsle mücadele kapsamındaki 17 günlük tam kapanma uygulamasından dolayı ertelenen Mayıs ayı meclisi haftanın ilk mesai gününde toplandı.

Toplantıda İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı saldırılara yönelik Belediye Meclis üyelerinin imza verdiği ortak bildiri metni yayınladı. Bildiride "Havran Belediye Meclisi olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeye; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz." Denildi. Daha sonra gündem maddeleri okundu ve karara bağlandı.

Belediye başkanı, meclis üyelerine katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ederek alınan kararların Havran'a hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR

Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi
Havran Belediye Meclisi'nden Filistin bildirisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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